Haberler

Osmaniye'de Deaş Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslere baskın düzenlendi; Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

