Osmaniye'de Deaş Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda belirlenen adreslere baskın düzenlendi; Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.