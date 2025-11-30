Haberler

Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Esnaftan Kanepe Bağışı

Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Esnaftan Kanepe Bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever simit ustası Necdet Akarken, Datça Devlet Hastanesi'ne hasta ve sağlık personelinin kullanabileceği çok sayıda kanepe bağışında bulundu. Hastane Başhekimi, desteklerin önemine vurgu yaparak hayırsevere teşekkür etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever bir esnaf tarafından Datça Devlet Hastanesi'ne, hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin kullanımına sunulmak üzere çeşitli birimlerde kullanılacak çok sayıda kanepe bağışı yapıldı.

Datça Devlet Hastanesi, hayırsever bir esnafın desteğiyle donanımını güçlendirdi. Datçalı hayırsever esnaf simit ustası Necdet Akarken tarafından hastaneye yapılan bağış kapsamında, acil servis, laboratuvar, röntgen ünitesi, servisler, ameliyathane personel odaları ile emzirme odalarında kullanılmak üzere çok sayıda kanepe teslim edildi. Hastane Başhekimi Olcay Korkmaz,hayırsever esnaf Akarken'i ziyaret ederek teşekkür ederek plaket takdim etti. Korkmaz kamu hastanelerine verilen bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.