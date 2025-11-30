Datça Devlet Hastanesi'ne Hayırsever Esnaftan Kanepe Bağışı

Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever bir esnaf tarafından Datça Devlet Hastanesi'ne, hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin kullanımına sunulmak üzere çeşitli birimlerde kullanılacak çok sayıda kanepe bağışı yapıldı.

Datça Devlet Hastanesi, hayırsever bir esnafın desteğiyle donanımını güçlendirdi. Datçalı hayırsever esnaf simit ustası Necdet Akarken tarafından hastaneye yapılan bağış kapsamında, acil servis, laboratuvar, röntgen ünitesi, servisler, ameliyathane personel odaları ile emzirme odalarında kullanılmak üzere çok sayıda kanepe teslim edildi. Hastane Başhekimi Olcay Korkmaz,hayırsever esnaf Akarken'i ziyaret ederek teşekkür ederek plaket takdim etti. Korkmaz kamu hastanelerine verilen bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA