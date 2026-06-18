Datça'da uyuşturucuyla mücadele ve işaret dili alanında farkındalık çalışmaları

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele ile işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine erişimini artırmaya yönelik iki ayrı farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında Datça'da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri düzenlendi. Datça Kaymakamlığı, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği iş birliğinde Kabaklarlı İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile öğrenci velileri katıldı. Seminerde uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılık süreci, bağımlılığın belirtileri ve korunma yolları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, vatandaşların ve kamu görevlilerinin sorumluluklarının önemine dikkat çekildi. Programda ayrıca şüpheli uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili ihbarların güvenli şekilde yapılmasını sağlayan UYUMA Mobil Uygulaması hakkında bilgi verildi. Uygulamanın, vatandaşların uyuşturucuyla mücadeleye aktif katkı sunmasına imkan sağladığı vurgulandı.

İşitme engelli bireyler için iletişim erişilebilirliği hedefleniyor

Datça'da farkındalık çalışmaları kapsamında bir diğer adım da işaret dili eğitimiyle atıldı. Datça Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk İşaret Dili Kursu açıldı. Toplumda iletişim erişilebilirliğinin artırılması ve işitme engelli vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi amacıyla düzenlenen kursa, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci personeller katıldı. Toplam 120 saat sürecek eğitim programıyla, katılımcıların işitme engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurabilmesi ve kamu hizmetlerinde erişilebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Datça'da gerçekleştirilen çalışmalarla hem uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda toplumsal bilincin artırılması hem de kapsayıcı hizmet anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı