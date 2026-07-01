Datça'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren programda geleneksel yarışmalar düzenlenirken, vatandaşlara keşkek ve karpuz ikram edildi.

Datça'da her yıl coşkuyla kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Liman Başkan Vekili Cengiz Kelepçe, Liman Başkanlığı personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri ve denizciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz şehitleri anısına Datça Hudut Kapısı İskelesi'nden denize çelenk bırakıldı.

Kutlamalar akşam saatlerinde Datça Limanı'nda devam etti. Gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak pancar motorlu tekneler yarıştı. Yarışı 'Mavi Ay' isimli tekne kazanırken, ardından 8-12 ve 13-18 yaş gruplarında serbest stil yüzme yarışları düzenlendi.

13-18 yaş erkekler kategorisinde Hakan Çalap birinci, Ahmet Enginer ikinci, Devran Ermiş üçüncü olurken; kızlarda Serpil Bozyıl birinci, Nisa Bahar Ceylan ikinci, Leman Musayeva üçüncü oldu. 8-12 yaş erkeklerde Can Yurdakul birinciliği elde ederken, Eymen Gümüş ikinci, Necdet Keskin üçüncü sırada yer aldı. Kızlarda ise Cemre Kantarlı birinci, Esila Koçak ikinci, Melis Külahlı üçüncü oldu.

Yelken ve Sörf Okulu'nda eğitim alan 7-14 yaş grubundaki çocuklar paddle boardlarla limanda kortej gerçekleştirdi. Etkinliklerde ayrıca denizden tabak çıkarma, halat çekme ve geleneksel yağlı direkten bayrak alma yarışları düzenlendi. Denizden tabak çıkarma yarışını İlker Şengeç kazanırken, yağlı direkten bayrağı almayı başaran Tarık Yıldırım çeyrek altın ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Etkinlikler kapsamında limanda kurulan sofrada vatandaşlara keşkek ve karpuz ikram edildi. Rakaturka grubu konser verirken, yazar Yusuf Ziya Özalp 'Korsan Yatağı Datça' adlı kitabını imzaladı. Ayrıca Datça Kent Konseyi ile WWF-Türkiye iş birliğinde hazırlanan 'Denizlerin Mavi Ormanları: Deniz Çayırları' fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı