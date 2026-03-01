Haberler

Datça'da 86. Sokak esnafından 400 kişilik iftar

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 400 kişi bir araya geldi. Kaymakam Murat Atıcı ve protokol üyeleri, organizasyonu düzenleyen esnafa teşekkür etti ve Ramazan'ın paylaşma ruhunu vurguladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 86. Sokak esnafı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaklaşık 400 kişi aynı sofrada buluştu. İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla 86. Sokak esnafı tarafından organize edilen iftar yemeği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duaların ardından okunan ezanla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. İftar programına Datça Kaymakamı Murat Atıcı başta olmak üzere, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Atıcı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek organizasyonu düzenleyen esnafa teşekkür etti. Vatandaşlar ise böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sokak esnafı da Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtti. - MUĞLA

