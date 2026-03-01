Datça'da 86. Sokak esnafından 400 kişilik iftar

Muğla'nın Datça ilçesinde 86. Sokak esnafı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında yaklaşık 400 kişi aynı sofrada buluştu. İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla 86. Sokak esnafı tarafından organize edilen iftar yemeği, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duaların ardından okunan ezanla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. İftar programına Datça Kaymakamı Murat Atıcı başta olmak üzere, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Atıcı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren bir dönem olduğunu belirterek organizasyonu düzenleyen esnafa teşekkür etti. Vatandaşlar ise böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sokak esnafı da Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı