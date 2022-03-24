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Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ölmez - Yerel
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Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği kapsamında üç limanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

MUĞLA (İHA) - Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibi temizliği kapsamında üç limanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen liman içi dip temizliği kapsamında Datça'da üç limanda dip temizliği gerçekleştirildi. Datça, Mesudiye ile Palamutbükü liman içinde toplam 8 dalgıç tarafından dip temizliği yapıldı. Etkinlik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı refakatinde yapıldı. Temizlik sonucu liman içinde deniz dibinde bulunan atıklar karaya çıkarılırken, araç lastiklerinin çokluğu dikkat çekti.

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Yerel

Tarım, Liman, Muğla, Yerel, Haberler

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