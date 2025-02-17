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Datça Badem Çiçeği Festivali'nde Orman Yangınlarına Dikkat

Datça Badem Çiçeği Festivali'nde Orman Yangınlarına Dikkat
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Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivalinde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Orman ekipleri, yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında farkındalık oluşturdu.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Badem Çiçeği Festivaline katılan vatandaşlar orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla orman ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Datça ve Emecik Orman İşletme Şeflikleri tarafından festival alanında açılan stantta vatandaşlara orman yangınları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Festival ziyaretçileri, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve yangınların önlenmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme çalışması yapılırken broşürler dağıtıldı. Orman İşletme Şefliklerinin hazırladığı programda, Datça'da bulunan orman yangın gönüllüleri de yer alarak katılımcılara yangınla mücadelede gönüllü olmanın önemi hakkında bilgiler sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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