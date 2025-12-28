Dampınar Camii'nin tadilatı tamamlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Dampınar Camii'nin iç ve dış tadilat çalışmaları tamamlandı.

Germencik Müftülüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, vatandaşların da destekleriyle kısa sürede bitirilerek cami yeniden ibadete hazır hale getirildi. Caminin bakım ve onarım sürecinde hem iç mekanda hem de dış cephede gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilirken, yapılan çalışmalarla ibadet ortamının daha sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuştuğu ifade edildi. Tadilatın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri camiyi daha huzurlu bir ortamda kullanma imkanı buldu.

Germencik Müftülüğü'nden yapılan paylaşımda, caminin yenilenmesine katkı sunan hayırsever vatandaşlara teşekkür edilerek, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen bu tür çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Müftülük yetkilileri, ibadethanelerin bakım ve onarımına yönelik desteklerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. - AYDIN