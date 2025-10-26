Haberler

Damadın Babaannesinden Genç Çifte Büyük Sürpriz

Damadın Babaannesinden Genç Çifte Büyük Sürpriz
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde evlenen Hüseyin ve Sude Arslan çiftine, damadın babaannesi Emine Arslan düğün hediyesi olarak bir ev, son model bir otomobil ve tarla taktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaevine giren genç çifte damadın babaannesi tarafından bir ev, son model bir araç ve tarla takı olarak hediye edildi.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti dünya evine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve davetliler yalnız bırakmadı. Davetlilerin huzurunda 'Evet' diyerek nikahları kıyılan genç çiftin mutlu günlerinde damanın babaannesi torununa büyük bir sürpriz yaptı. Yakın zamanda babasını kaybeden damat Hüseyin Arslan'ın babaannesi Emine Arslan takı töreninde tek torununa bir ev ve son model otomobil anahtarının yanı sıra İncekum'da bir adet arsa taktı. Ev ve araç anahtarını babaanne Emine Arslan ile birlikte Hüseyin Arslan'a takan damadın kuzeni Fuat Sönmez, "Damadın babaannesi Emine Arslan'dan merkezde bir adet daire ve son model bir otomobil, tapusu yanımızda yok ama bir adette İncekum'da arsa, bir tane torunu zaten" diyerek taktı.

Davetlilerin alkışları arasında hediyelerini takan babaanne Emine Arslan'a torunu Hüseyin Arslan ve eşi elini öperek teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

