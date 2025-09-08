Haberler

Dalyan'da Balık Havuzlarında Oksijen Yetersizliği Nedeniyle Telef

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan kanallarındaki balık havuzlarında tonlarca kefal balığı ve balık yumurtası oksijen yetersizliği nedeniyle telef oldu. İlgili ekipler durumu tespit etti ve balıkların yumurtlama döneminde gerekli müdahalelerin yapılmadığı iddia ediliyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan kanallarındaki balık havuzlarında tonlarca kefal balığı ve balık yumurtasının oksijen yetersizliği nedeniyle telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, S.S. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'ne (DALKO) ait balık üretim alanlarında geçtiğimiz gün sabah saatlerinde çok sayıda balığın su yüzeyine vurarak öldüğü görüldü. Bölge sakinleri ve görevlilerin ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan ilk ölçümlerde havuzlardaki suyun oksijen seviyesinin kritik düzeye, 3,4 mg/L'ye düştüğü belirlendi.

Balık ölümlerinin, oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak meydana geldiği öne sürüldü.

Balıkların yumurtlama döneminde olduğu ve DALKO sorumluluğundaki havuzlarda gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığı iddialar arasında yer aldı. Telef olan balıkların toplanarak imha edildiği bildirildi.

Kooperatifin Başkanı Arif Yalılı, kısa süre önce "silahlı çete kurmak" ve "kamu arazilerini peşkeş çekmek" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA / Yerel
