Haberler

Dalaman'da Orman Yangını Sonrası Yeşeren Alanlar 'Geleceğe Nefes' Oldu

Dalaman'da Orman Yangını Sonrası Yeşeren Alanlar 'Geleceğe Nefes' Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi. Bölgedeki fidanlar aradan geçen 6 yılda ormana dönüştü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi. Aradan geçen 6 yılda Karacaağaç bölgesinde dikilen fidanlar adeta ormana dönüştü, bölge "Geleceğe Nefes" oldu.

2019 yılının Temmuz ayında Dalaman Karacaağaç bölgesinde çıkan yangın, Göcek sırtlarına kadar uzanarak geniş bir ormanlık alanı küle çevirmişti. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışmalarla alan kısa sürede ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Aynı yıl ilk kez kutlanmaya başlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Dalaman'da o gün dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yılda büyüyerek bölgeyi yeniden yeşile bürüdü. Bugün Karacaağaç ve çevresinde yükselen genç ağaçlar, geçmişte yaşanan orman yangınının izlerini silerken, doğanın kendini yenileme gücünü de gözler önüne serdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor

Kayıp anne ve oğlu için sahadalar! 3 senaryo üzerinde duruluyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.