Dağlık Arazilerde Mantar Toplayarak Kahvaltı Keyfi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Gökkaya çifti, 'Melki' mantarlarının bolluğundan faydalanarak sabahları dağlık alanlarda mantar topluyor ve temiz havada kahvaltı yapıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde yaşayan Gökkaya çifti, günlük mantar toplama mesailerine dağlık alanda yaptıkları kahaltı ile başlıyorlar.

Ali Gökkaya (62) ve eşi Hafize Gökkaya (60), bölgede 'Melki' olarak bilinen mantarların yağışlar sonrası bollaşması üzerine her gün erken saatlerde dağlık arazilere çıkarak mantar topluyor. Çift, günlük mesailerine köy çevresindeki arazilerde yaptıkları kahvaltıyla başlıyor.

Doğayla iç içe geçirdikleri bu zamanın kendilerine hem kazanç, hem de huzur sağladığını belirten Ali Gökkaya, her gün düzenli olarak araziye çıktıklarını ifade etti. Gökkaya, son yağışların ardından havaların ılıman seyretmesinin, yörede Melki ismi ile bilinen mantarının çoğalmasına sebep olduğunu anlattı. Eşi ile birlikte bu fırsatı değerlendirip sabahın erken saatlerinde evlerinden ayrılarak köye yakın dağlık bölgelerde mantar aramaya koyulduklarını söyleyen Ali Gökkaya, "Hem mantar topluyoruz, hem de temiz havada kahvaltımızı yapıyoruz. Doğa bize hem rızkımızı hem de sağlık veriyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
