Haberler

Hatay'da Mağarada Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı

Hatay'da Mağarada Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da dağlık alanda girdiği mağaradan çıkamayan akli dengesi bozuk şahıs, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan şahıs, mağaraya ibadet etmek için girdiğini söyledi.

Hatay'da çıktığı dağlık alanda girdiği mağara içerisinden inemeyerek mahsur kalan şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi mevkiinden dağlık alana çıkan akli dengesi bozuk şahıs, mağara içerisine girdi. Girdiği mağaradan çıkamayan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şahıs, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla girdiği mağaradan kurtarıldı ve sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda yaralı var
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor

Bir büyükşehire daha metro geliyor! 16 istasyon bulunacak
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli