Hatay'da Mağarada Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı

Hatay'da çıktığı dağlık alanda girdiği mağara içerisinden inemeyerek mahsur kalan şahsı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi mevkiinden dağlık alana çıkan akli dengesi bozuk şahıs, mağara içerisine girdi. Girdiği mağaradan çıkamayan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şahıs, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla girdiği mağaradan kurtarıldı ve sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu ve mağara içerisine ibadet etmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı