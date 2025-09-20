Dağ Toprağıyla Asırlık Pekmez Yapımı Başladı

Bağ bozumu sonrası dağ toprağıyla yapılan asırlık pekmez için kazanlar kaynamaya başladı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı. Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü. Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu. - ESKİŞEHİR