Haberler

Dağ Toprağıyla Asırlık Pekmez Yapımı Başladı

Dağ Toprağıyla Asırlık Pekmez Yapımı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, bağ bozumunun ardından yerel halk, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümden pekmez yapımına başladı. Kazanların kaynadığı mahallede pekmez kokusu, kış hazırlıklarının geldiğini müjdeliyor.

Bağ bozumu sonrası dağ toprağıyla yapılan asırlık pekmez için kazanlar kaynamaya başladı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı. Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü. Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler

Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsel istismar zanlısı ölü taklidi yaparken yakalandı

Cinsel istismar zanlısı ölü taklidi yaparken yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.