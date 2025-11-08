Haberler

Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor

Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Ordu ve millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanı Türk tarihinin altın sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Ordu ve millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanı Türk tarihinin altın sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Aziziye Zaferi'nin 148'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "1877 yılının 8 Kasım gecesi Erzurum'u istila için gelen Rus birliklerinin tabyalardaki koğuşlarında uyumakta olan Mehmetçikleri kalleşçe şehit etmeleri üzerine, kıyama kalkan Erzurum halkının 9 Kasım günü Aziziye tabyasında verdiği şanlı mücadelenin ve burada gösterilen milli refleksin üzerinden 148 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ordu ve Millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanı Türk tarihinin altın sayfalarından biridir" dedi.

148 yıl önce yaşanan bu milli ruhu canlı tutmak, akın akın tabyalara koşan ve vurulup tertemiz alınlarından vatan toprağına düşen şühedanın ruhlarını şad etmek düşüncesiyle, Erzurum Valiliği öncülüğünde tabyalar yürüyüşü yapılacağını anlatan Başkan Güzel, "9 Kasım pazar günü, tüm halkımızı bayrakları ile birlikte sabah namazından sonra asri mezarlığın karşısındaki şehitliğin önünde toplanmaya ve oradan tabyalara yürümeye davet ediyoruz. Milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, toplumsal hafızalarının muhafazası ile sağlanabilir. Toplumsal hafızası zayıflamış ve yok olmuş toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları söz konusu değildir. Tarih; geçmişi ile bağlarını koparmış toplumların hazin yok oluş hikayeleri ile doludur. İşte bu gerçekler ışığında 148 yıl önce yaşanan milli duyguyu yüreğimizde hissetmek, Gelecek nesillere bu şuuru aktarmak ve o günü hafızalarımızda yaşatmak düşüncesiyle bu yürüyüşe iştirak etmenin manevi bir sorumluluk olduğunu hemşerilerimize tekrar hatırlatırız. Haydi; Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Şükrü Paşa'ların torunları olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Unutmayalım ki Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.