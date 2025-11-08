Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Ordu ve millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanı Türk tarihinin altın sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Aziziye Zaferi'nin 148'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "1877 yılının 8 Kasım gecesi Erzurum'u istila için gelen Rus birliklerinin tabyalardaki koğuşlarında uyumakta olan Mehmetçikleri kalleşçe şehit etmeleri üzerine, kıyama kalkan Erzurum halkının 9 Kasım günü Aziziye tabyasında verdiği şanlı mücadelenin ve burada gösterilen milli refleksin üzerinden 148 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ordu ve Millet dayanışmasının tarih sahnesindeki ender örneklerinden biri olan Aziziye destanı Türk tarihinin altın sayfalarından biridir" dedi.

148 yıl önce yaşanan bu milli ruhu canlı tutmak, akın akın tabyalara koşan ve vurulup tertemiz alınlarından vatan toprağına düşen şühedanın ruhlarını şad etmek düşüncesiyle, Erzurum Valiliği öncülüğünde tabyalar yürüyüşü yapılacağını anlatan Başkan Güzel, "9 Kasım pazar günü, tüm halkımızı bayrakları ile birlikte sabah namazından sonra asri mezarlığın karşısındaki şehitliğin önünde toplanmaya ve oradan tabyalara yürümeye davet ediyoruz. Milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, toplumsal hafızalarının muhafazası ile sağlanabilir. Toplumsal hafızası zayıflamış ve yok olmuş toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları söz konusu değildir. Tarih; geçmişi ile bağlarını koparmış toplumların hazin yok oluş hikayeleri ile doludur. İşte bu gerçekler ışığında 148 yıl önce yaşanan milli duyguyu yüreğimizde hissetmek, Gelecek nesillere bu şuuru aktarmak ve o günü hafızalarımızda yaşatmak düşüncesiyle bu yürüyüşe iştirak etmenin manevi bir sorumluluk olduğunu hemşerilerimize tekrar hatırlatırız. Haydi; Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Şükrü Paşa'ların torunları olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Unutmayalım ki Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer" diye konuştu. - ERZURUM