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Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya'da Coşkuyla Kutlandı

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CHP Malatya İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlediği törende, Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu yaptı. İl Başkanı Barış Yıldız, Cumhuriyetin yıkılamayacağını belirtti.

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü, Malatya'da coşkuyla kutlanıyor. CHP Malatya İl Başkanlığı, Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi.

"Cumhuriyet ve demokrasiyi savunup, onu ilerletmeye söz veriyoruz"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.  Yıldız, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Lozan Konferansı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kararları alınırken bir diplomat, Malatyalı İsmet Paşamıza, 'sizin kurduğunuz Cumhuriyet 10 yıl bile yaşayamaz' diyor. '10 yıl bile yaşayamaz' dedikleri Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk, partimizin 1927 ve 1931 yıllarında yapılan kurultaylarında büyük nutkunu okurken Cumhuriyet'in kuruluşunun hikayesini anlatıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp, 9 Eylül'de İzmir'de o büyük ve şanlı mücadelenin tarihi bugünde bizler için övgü kaynağı tarihimizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun hikayesi. Daha bizim gibi dünya tarihinde hiçbir ülkenin böyle bir tarihi yok. Bizim tarihimizde demokrasi var. Kurtuluş Savaşımız Meclis kararlarıyla başladı, Başkomutanı Meclis'te seçildi ve Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet ve demokrasiyi savunup, onu ilerletmeye Mustafa Kemal'in partisinin mensupları olarak buradan bir kez daha söz veriyoruz."

"Hiçbirinin de C umhuriyetimizi yıkmaya gücü yetmiyor"

Cumhuriyet'in kurulduğu 1923'ten bu yana onlarca badire atlattığını dile getiren Yıldız, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yılındayız. Demokrasimiz ve Cumhuriyetimizin kurumlarının büyümesini bekledik. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılamayacağını daha dün tehlike olan F tipi örgütleri ve diğer örgütlerin hepsini gördük ve anladık. Mustafa Kemal öyle bir cumhuriyet kurdu ki çok büyük ve o güçlü cumhuriyet sadece 1919'da yedi düveli yenmedi, o yedi düvelin tuzağı ve Türkiye ile ilgili planları bitmiyor ama hiçbirinin de Cumhuriyetimizi yıkmaya gücü yetmiyor" diye konuştu.

Cumhuriyetin 101. Yılı Malatya'da Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA / Yerel

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