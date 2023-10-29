Cumhuriyetin 100. Yılı SANKO Üniversitesi'nde coşkuyla kutlandı

SANKO Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Derneklerden Cumhuriyete" konulu program düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Cumhuriyet ile yönetilen ülkemizin ilelebet devam etmesi gençlerimizin sayesinde olacaktır" dedi.

SANKO Üniversitesi Tiyatro ile Dans Kulübü tarafından düzenlenen ve sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Utku Aslan'ın yaptığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, gerek askeri dehası gerekse vatanseverliği ile dünyada pek az milletin sahip olacağı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, yıllarca süren savaşlar sonunda Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir zaferle sonuçlandığını ve Lozan Antlaşması sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının tanımlandığını söyledi.

"Aziz Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük fedakarlık ve çabalar sonucu Cumhuriyete kavuştu" diyen Prof. Dr. Dağlı, Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında yaşanılan zor günleri anlatarak, Cumhuriyetin ilanının önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyetin ilanından önce 27-28-29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları arasında yapılan değerlendirmelere de değinen Prof. Dr. Dağlı, Atatürk'ün "Savaş sonrası devletin içinde bulunduğu krizden kurtulmanın tek yolu Cumhuriyet olacaktır" sözünü anımsattı.

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır.' sözünden aldığımız ilhamla SANKO Üniversitesi olarak, iyi eğitim almış, Atatürk'ün ilkelerinin ışığında fikri hür, vicdanı hür gençler yetiştirmek boynumuzun borcudur" diyerek sözlerini tamamladı.

"Derneklerden Cumhuriyete"

Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Abdullah Sırmalı da, "Derneklerden Cumhuriyet'e" konulu bir sunum yaptı.

"Cumhuriyet, vatan toprağını savunmak için açlıkla, yoklukla, sefaletle mücadele eden, kanından canından vazgeçen yüce Türk Milleti'nin en büyük zaferidir" diyen Prof. Dr. Sırmalı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kayıtsız, şartsız, egemenliğin yalnız millet olduğu bir yönetim şekli oluşturmak amacıyla yeni bir Türk Devleti kurma çabasına girdiğine dikkat çekti.

"Atatürk'ün 'Ya İstiklal ya Ölüm' dediği Kurtuluş Savaşını kazanmak için Aziz Türk Milletinin verdiği büyük mücadele zaferle sonuçlanmıştır" diyen Prof. Dr. Sırmalı, 30 Ekim 1918 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri ile imzaladığı Mondros Mütarekesi (Ateşkesi) sonucu fiilen Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalktığını ve bu belgeyle Türkiye'nin de çerçevesinin çizildiğini anlattı.

Sunumunda; yıllar boyunca süren savaşlarda büyük rol oynayan derneklerin ve yayınlanan genelgelerin önemine değinen Prof. Dr. Sırmalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı kurucu kadrolara 'Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' müjdesini paylaştı. O gece İsmet Paşa ile bir kanun tasarısı taslağı hazırlamış, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştir. Birinci maddenin sonuna 'Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir' cümlesini eklemiş, üçüncü maddeyi 'Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını Bakanlar vasıtasıyla yönetir. Mecliste okunan kanun teklifi birçok konuşmacının 'Yaşasın Cumhuriyet!' sesleriyle kabul edilmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 milletvekili katılmış ve Cumhurbaşkanlığına oybirliği ile Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir."

Törende, Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan "Selanik'ten Doğan Güneş" 100. Yıl Gösterisi adlı oratoryo sergilendi. Oyunda Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Arda Budak, 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Yazgan ve Ali Tuna İnce, 5'inci sınıf öğrencisi Melike Serttaş ve yeğeni Müslüm Serttaş, Mehmet Efe Palacı ile Umut Güldoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Turan, 2'nci sınıf öğrencisi Çiğdem Yıldızhan, 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Gün, 4'üncü sınıf öğrencisi Yunus Algam, Okyanus Emine Çelik ile Bedriye Cengiz, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Osmanoğlu, Saadet Erişgin, Semanur Polatkıran ile kardeşi Anıl Polatkıran ve İlayda Kara, SHMYO Anestezi Programı 1'inci sınıf öğrencisi Hüsniye Yılmaz ile Anestezi Programı Mezunları Muhammed Bahoz Yıldırım ve Ahmet Alperen Demir rol aldı.

Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Arda Budak, Baran Kaya, 2'nci sınıf öğrencisi Ramazan Yazgan, Ali Tuna İnce, 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Efe Palacı, Duygu Ece Çapkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Katırcıoğlugil ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Nisa Kaya, SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2'nci sınıf öğrencisi Cansu Durmuş, Anestezi Programı Mezunu Muhammed Bahoz Yıldırım ise vals ve zeybek oynadı.

Törene, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ressam Etem Çalışkan tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP