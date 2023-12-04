Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sergide, Milli Mücadele'ye ait önemli objeler ve fotoğraflar yer alıyor.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi' Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından geçtiğimiz günlerde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında törenle açılmıştı. Fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Harbiye'deki sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra halk tarafından hediye edilen hatıra sancağı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne katılan 54'üncü Süvari Alayı'nın sancağı ve Milli Mücadele'de görev alan komutanlara ait 85 obje yer alıyor.

Milli Mücadele'nin kazanılmasında önemli yeri olan İmalat-ı Harbiye Fabrikalarına ait fotoğraf ve silahlar ile Şakir Zümre ve Nuri Killigil'e ait, ülkenin ilk özel silah fabrikalarında üretilen silahların da bulunduğu sergi, 7 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı'nın Asırlık Birikimi' adlı yüzüncü yıl fotoğraf sergisi de burada yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Cumhuriyeti Harbiye Askeri Müze Yaşar Güler Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title