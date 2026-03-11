Haberler

OMÜ'de "Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili" söyleşisi

OMÜ'de 'Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili' söyleşisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide, kadınların siyasal temsili ve güçlendirilmesi üzerine yapılan değerlendirmeler dikkat çekti. Konuşmacılar, kadınların siyasetteki rolü ve Türkiye'deki durumu hakkında bilgiler sundu.

Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde "Cumhuriyet ve Kadınların Siyasal Temsili" adlı söyleşi düzenlendi.

Düzenlenen söyleşide; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin ve Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye'de kadınların ulusal ve yerel siyasetteki konumunu sayısal verilerle değerlendiren Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksinin 2025 verilerini paylaşan Keskin, kadınların siyasal temsilinin önündeki engelleri sıralayarak bu engellerin aşılmasına yönelik önerilerini dile getirdi. Keskin, kadınların siyasette yer almaları kadar kamu politikalarına ilişkin talep ve program sahibi olmalarının da önemli olduğunu belirtti.

Söyleşinin diğer konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın ise Türk tarihinde ve toplumunda kadının yeri ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Samsun'un ilk kadın milletvekili Ayşe Meliha Ulaş'tan bahsetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün ardından düzenlenen söyleşide tarihe adını ilklerle yazdıran, siyasal temsilci ve milli mücadele döneminde etkin bir faal gösteren kadınlar konuşuldu.

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi destekleriyle düzenlenen söyleşi, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış