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Cumhuriyet Okulu'ndan İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı Destek

Cumhuriyet Okulu'ndan İhtiyaç Sahiplerine Anlamlı Destek
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Cumhuriyet ilk ve ortaokulu, 'Bir Avuç İyilik' projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Öğrenciler ve velilerin özverisiyle hazırlanan paketler, 85 aileye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet ilk ve ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde 'Bir Avuç İyilik' projesi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Öğrenci ve velilerin büyük bir özveriyle katıldığı proje, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmayı hedefleyerek başarıyla devam ediliyor. Proje kapsamında, dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve aileler bir araya gelerek hazırlanan 7 çeşit gıda ürününden oluşan paketler, 85 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Bu anlamlı çalışmada, yardımlaşmanın toplum üzerindeki olumlu etkileri vurgulanırken, 'İyilik iyidir' mesajı kalplerde yer etti.

Bu projeyle birlikte öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi hedeflendiği gibi, ihtiyaç sahibi ailelere umut ışığı olundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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