Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar coşkuyla sürüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kurtuluş günleri etkinliklerinin 8'inci akşamında, genç yeteneklere fırsat veren "Sahne Senin, Yıldız Sensin" bölümünde ilk olarak Grup Denek sahne aldı. Beğeni ile izlenen ve yoğun alkış alan müzik grubuna, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu çiçek takdim ederek, başarılarının devamını diledi. Programda daha sonra DJ Musa Urhal sahne alarak canlı performansını sergiledi.

Programın sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, "Harikasın Bozüyük, müthişsiniz gençler, harikasın DJ Musa. Bu performansa, bu enerjiye Bozüyük Belediyesi olarak çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz bu akşam Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerimizin sonuncusu, gerçek bir final oldu. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençler kurtuluşumuzun ve zaferimizin 100'üncü yılı etkinliklerine yarın akşam Murat Boz konseri ile devam edeceğiz, ancak yaklaşmakta olan 2023 içerisinde çok daha büyük bir olayı cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını hep beraber kutlayacağız inşallah. Bu Cumhuriyet Meydanı 2023 yılı içerisinde cumhuriyetimize yakışır bir biçimde sizinle birlikte kutlayacağız. Belki bu etkinlikleri yeni yapılan Çarşı Meydanı'nda kutlayacağız inşallah. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yolun üzerinden geçecek olan tramvayla, yapacağımız konvoylarla, fener alaylarıyla sizlerle beraber kutlayacağız. Ben sizlere her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK