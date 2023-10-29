Deprem bölgesi Malatya'da bir esnaf Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlara ücretsiz yemek dağıttı.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Malatya'da da bir esnaf bugün ücretsiz yemek dağıttı. Esnaf Hacı Doğru, Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümünde böyle bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirterek 10 bin kişiye ücretsiz yemek dağıttıklarını söyledi.

Bugünlere kolay gelişmediğini ifade eden Doğru, " Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza özel olarak yemek dağıtıyoruz. Bu vatan kolay kazanılmadı, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA