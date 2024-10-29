Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Bando Gösterisi

Cumhuriyet Bayramı'nda Coşkulu Bando Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinden oluşan bando takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Karaman Valisi ve diğer protokol üyeleri etkinlikte yer aldı.

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilkokul öğrencilerinden oluşan bando takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Bando Takımı'nın gösterisine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile Vali Yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'ndan başlayan yürüyüşte, Karaman Valisi Çiçekli, Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay'ın 8 aylık bebeğini kucağına alarak yürüdü. Programda konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Çocuklarımızın, velilerimizin ve bütün okul ailesinin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

"25 yıl sonra çocuğumla birlikte tekrar yürüdüm"

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay, 8 aylık bebeğinin Karaman Valisi Çiçekli'nin kucağında yürüyüşte yer aldığını belirterek, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet'in 101. yılını kutluyoruz bugün. 2000 yılında bu okuldan mezun oldum. Okul yıllarımda ben de bando takımında yer almıştım. Yaklaşık 25 yıl sonra çocuğumla birlikte tekrar yürüyorum. Benim için farklı bir duygu oldu. İnşallah daha nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlarız. Sayın Valimiz de zaten her zaman halkın içinde. Çok sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Bando takımında yer alan ilkokul öğrencileri de Cumhuriyet'in 101. yılına girmesinden dolayı mutlu olduklarını ve bando takımında yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Program, yürüyüşün başladığı Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda son buldu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Nihat Arslan Etkinlikler karaman Eğitim Yerel Yaşam

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.