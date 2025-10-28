Haberler

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Patnos'ta Öğrenciler Yürüyüş Düzenledi

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte köy sakinleri de öğrencilere destek vererek kutlama coşkusunu paylaştı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin gerçekleştirdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Patnos Ortadamla İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesindeki programın ardından ellerinde Türk bayraklarıyla köy yolunda yürüyüş yaptı. Marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşte öğrenciler, köy sakinlerinin alkışlarıyla büyük bir coşku yaşadı.

Ellerindeki bayrakları gururla sallayan minikler, "Cumhuriyet bizimle yükseliyor" mesajı verdi. Yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da öğrencilere eşlik ederek kutlama heyecanını paylaştı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
