Cumhuriyet Bayramı coşkusu Forum Trabzon'da yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Forum Trabzon'a gelen ziyaretçiler Cumhuriyet'in 102.yılının coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet'in 102. yılına özel yapılan etkinliklerde büyüklerin yanı sıra çocuklar için de yapılan tahta bacak gösterisi ve canlı heykel performansı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bando gösterileri ve koro dinletisi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçaların da seslendirildiği etkinliklerde veliler ve çocuklar doyasıya Cumhuriyet coşkusunu kutladılar. - TRABZON