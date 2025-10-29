Cumhuriyet Bayramı coşkusu Forum Trabzon'da yaşandı
Cumhuriyet'in 102. yılına özel etkinlikler, Forum Trabzon'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Tahta bacak gösterisi, canlı heykel performansı ve bando gösterileri ile ziyaretçiler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Forum Trabzon'a gelen ziyaretçiler Cumhuriyet'in 102.yılının coşkusunu yaşadı.
Cumhuriyet'in 102. yılına özel yapılan etkinliklerde büyüklerin yanı sıra çocuklar için de yapılan tahta bacak gösterisi ve canlı heykel performansı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bando gösterileri ve koro dinletisi ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçaların da seslendirildiği etkinliklerde veliler ve çocuklar doyasıya Cumhuriyet coşkusunu kutladılar. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel