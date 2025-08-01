Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Görevine Başladı

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Görevine Başladı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2025 yılı Ana Kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Mehmet Patlak, göreve başladı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yeni başsavcıya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSYK) 2025 yılı Ana Kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, görevine başladı.

Kararname çerçevesinde Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Afyonkarahisar'a atanan Başsavcı Patlak'a ilk hayırlı olsun ziyareti, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, yeni görevinde Başsavcı Parlak'a başarılar dileyerek adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, Afyonkarahisar'ın yargı hizmetleri ve güvenlik alanındaki genel durumu hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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