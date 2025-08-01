Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSYK) 2025 yılı Ana Kararnamesi ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, görevine başladı.

Kararname çerçevesinde Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Afyonkarahisar'a atanan Başsavcı Patlak'a ilk hayırlı olsun ziyareti, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, yeni görevinde Başsavcı Parlak'a başarılar dileyerek adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi konusunda iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, Afyonkarahisar'ın yargı hizmetleri ve güvenlik alanındaki genel durumu hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR