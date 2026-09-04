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Başsavcı'dan 15 Temmuz Şehidi Ailesine Anlamlı Ziyaret

Başsavcı'dan 15 Temmuz Şehidi Ailesine Anlamlı Ziyaret
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Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun anne ve babasını evinde ziyaret etti. Başsavcı, aileye Türk bayrağı tablosu hediye ederek, şehitlerin hatırasının her zaman yüce tutulacağını ve Türkiye'nin mazlumun yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu ve annesi Zehra Ağaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kapıcı, 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı tablosu hediye etti. Başsavcı Kapıcı, "15 Temmuz şehidimiz, uğrunda toprağa düşmüş olduğun bu hilal, bu ay yıldızlı bayrağımız her zaman yüksekte kalacak. Türkiye tarihin her zaman doğru yerinde, mazlumun yanında, zalimin karşısında durmaya devam edecek. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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