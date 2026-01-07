Haberler

Düzce Valisi Mehmet Makas oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliği'ne getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte vali atamaları ve görevden almaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi Selçuk Aslan Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kararname kapsamında Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ise Düzce Valisi oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
