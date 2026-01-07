Düzce Valisi Mehmet Makas oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte vali atamaları ve görevden almaları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Düzce Valisi Selçuk Aslan Mülkiye Başmüfettişliği görevine atandı. Kararname kapsamında Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ise Düzce Valisi oldu. - DÜZCE