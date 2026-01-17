Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcılığına Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı. Ayrıca bakanlıkta açık bulunan Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Raziye Bilge Koçyiğit, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin, Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç, Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu, Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan ve Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Zeynep Gündüz atandı.

Karar ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığında ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Demirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı ve yerine Fatih Güvendi atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Cordan atandı. Bakanlıkta Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı ve Adıyaman İl Müdürlüğüne Aydın Çavana ve Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında 23 isim çeşitli Başmüfettişlik ve Müfettişlik görevlerine getirildi.

Yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı ve yerine Kübra Yüceer atandı. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem, Gelir İdaresi Başkanlığına açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik görevden alındı ve yerlerine Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı. Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı ve yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.

Karar ile birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alındı ve yerine Barış Salcan atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 1. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı ve yerine Betül Aslan atandı. - ANKARA