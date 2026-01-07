Haberler

Yeni Vali Atamaları Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte vali atamaları ve görevden almaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Düzce Valisi Selçuk Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne getirildi. Ayrıca Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliği'ne, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliği'ne, Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği'ne, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliği'ne, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valiliği'ne, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliği'ne, Kilis Valisi Tamer Şahin Trabzon Valiliği'ne, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliği'ne, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliği'ne, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliği'ne, Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliği'ne, Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valiliği'ne ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliği'ne atandı. Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliği'ne ve Oktay Çağatay Karabük Valiliği'ne, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valiliği'ne, Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliği'ne ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valiliği'ne atandı.

Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı ve İzmir İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğü'ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Müfettiş Ersoy İşleyen Başmüfettişliğe getirildi.

Ticaret Bakanlığında ise Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı. Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
