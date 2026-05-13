Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyetine ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA