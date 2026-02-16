Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan boyunca 4 bine yakın etkinlik olacak

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 2026 Ramazan ayında da geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 4 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 2026 Ramazan ayında da geleneksel hale gelen Ramazan etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın etkinlikle her yaştan vatandaşı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden; konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş bir içerik ziyaretçileri bekliyor. Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunuyor. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Ramazan ayının manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak İftar Programları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hep birlikte yaşanacak.

Etkinlikler; Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliklerin detaylı takvimine www.kulliyederamazan.com adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
