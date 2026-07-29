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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içerisinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarların önüne koyan partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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