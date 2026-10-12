Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Maltepe’de çöken bina) Bu acı olay İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Maltepe’de çöken bina) Bu acı olay İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Maltepe'de çöken bina) Bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı