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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Maltepe’de çöken bina) Bu acı olay İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Maltepe’de çöken bina) Bu acı olay İstanbul’un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Maltepe'de çöken bina) Bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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