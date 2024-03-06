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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı

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Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını seccade yapıp önüne alarak namaz kıldı. Vatandaşlar kadının önünden geçmemeye özen gösterdi.

Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını seccade gibi kullanarak namaz kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı

TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP NAMAZ KILDI

Erdoğan'ın hitabı öncesi binlerce partili saatler öncesinde miting alanına geldi. Bu sırada akşam ezanı okuyunca alandan çıkamayan bir kadın, yere serdiği Türk bayrağı ile kalabalık arasında namaz kıldı. O sırada vatandaşlar kadının önünden geçmemeye gayret gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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