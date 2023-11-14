Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı.

Mehmed Zahid Kotku'nın kızı, Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Hacer Coşan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Coşan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hacer Coşan'ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL