Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-16 kazası) Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 kazasına ilişkin, "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece düşen Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kazanın nedenlerinin tespitine yönelik soruşturmalar başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun." - ANKARA

