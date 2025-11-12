Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muratlı ilçesinde yaşayan şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü. Şehit babasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" dedi. - TEKİRDAĞ