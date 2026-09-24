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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günüde BM İklim Zirvesi toplantısında konuştu. Hitabının ardından BM Genel Merkezi'nden yürüyerek ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nin karşısında bulunan Taşkın adlı pastaneyi ziyaret ederek pastanenin sahibi ve pastanede bulunanlarla sohbet etti. Pastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çay ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkevi'ne döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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