Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler'e Başsağlığı Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatına ilişkin sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Bakiler'in edebiyatımıza kazandırdığı eserlerin kıymetini vurgulayarak, merhuma Allah'tan rahmet ve ailesine, dostlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." - ANKARA

