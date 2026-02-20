Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de eda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'de yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Ayının ilk cuma namazını depremde yıkılma riski bulunduğu için ibadete kapatılan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde inşa ve ihya edilerek yeniden ibadete açılan Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camii'nde eda etti.

Namaz sonrası camii önünde toplanan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı