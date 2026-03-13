Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, yetkililerden inşaat sürecine ilişkin bilgi aldı. - İSTANBUL

