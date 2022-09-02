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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Boris Johnson'un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık'la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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