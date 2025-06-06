Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris'teki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan onlarla sohbet etti.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın namazını Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile kıldı.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, daha sonra onlarla sohbet etti.
BAHÇELİ İLE BAYRAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. İki lider birbirinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel