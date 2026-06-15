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Erdoğan: ABD-İran Mutabakatı Bölge Barışı İçin Önemli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında varılan mutabakatı bölgedeki barış adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında varılan mutabakatı bölgedeki barış adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükünun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bölgedeki barış ve huzuru desteklemek için katkı sunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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