Cumartesi Pazarı, Turgutlu Belediyesi'ne Geçti… Başkan Akın: 'Turgutlu'nun Malını Turgutlu'ya Geri Kazandırdık'

Cumartesi Pazarı, resmi olarak Turgutlu Belediyesi’ne geçti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Girişimlerimiz ve mücadelemiz sonunda Turgutlu’nun malını Turgutlu’ya geri kazandırdık” dedi.

Cumartesi Pazarı, resmi olarak Turgutlu Belediyesi'ne geçti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Girişimlerimiz ve mücadelemiz sonunda Turgutlu'nun malını Turgutlu'ya geri kazandırdık" dedi.

Turgutlu Başkan Çetin Akın, mart ayında düzenlenen 'Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha' projesinin temel atma töreninde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Cumartesi Pazarı'nın geri alındığını duyurdu. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından Cumartesi Pazarı, resmi olarak Turgutlu Belediyesi'ne devredildi. Başkan Akın, pazar yerinin tapusunu bizzat teslim aldı.

Turgutlu halkının malının Turgutlu'ya kazandırıldığını belirten Başkan Akın, şunları söyledi:

"Girişimlerimiz ve mücadelemiz sonunda Turgutlu'nun malını Turgutlu'ya geri kazandırdık ve Cumartesi Pazarı'nın tapusunu geri aldık. Emeklerinden dolayı ekibime ve bizlere katkı sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Turgutlu'muza hayırlı olsun."