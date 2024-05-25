'Cumartesi Anneleri' bininci hafta eylemini gerçekleştirdi

Gözaltındayken kaybolan yakınlarının akıbetini soran ve faillerin yargılanmasını isteyen ' Cumartesi Anneleri' olarak bilinen grup, Galatasaray Meydanı'nda bininci hafta eylemini gerçekleştirdi.

Galatasaray Meydanı'nda 29 yıldır süren ' Cumartesi Anneleri' eylemi için çok sayıda kişi toplandı. Yüzlerce kişi ellerinde kayıplarının fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle, yakınları için oturma eylemi yaptı. Eyleme izin verilmesinin ardından meydandaki polis bariyerleri 25 Ağustos 2018'den sonra ilk kez bugün kaldırıldı. Emniyet ekipleri tarafından meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, eylem Cumartesi Anneleri'nin yaptığı basın açıklamasının ardından sona erdi. - İSTANBUL