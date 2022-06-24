Çukurova Belediyesi'de 'Haziran'da Ölmek Zor' Etkinliği - Haberler

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Çukurova Belediyesi'de 'Haziran'da Ölmek Zor' Etkinliği

ANKA - Yerel
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Çukurova Belediyesi'de 'Haziran'da Ölmek Zor' Etkinliği

Çukurova Belediyesi, haziran ayında vefat eden ünlü şair ve yazarları, "Haziran’da Ölmek Zor" adlı etkinlik ile andı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi, haziran ayında vefat eden ünlü şair ve yazarları, "Haziran'da Ölmek Zor" adlı etkinlik ile andı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü edebiyatçıları; Nazım Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal, Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Haziranda Ölmek Zor' etkinliğinde anıldı. Farklı yılların haziran ayında yaşamlarını yitiren ünlü edebiyatçıların anıldığı etkinliğe, büyük ilgi gösterildi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmasına başlamadan önce izleyicilere bir sürpriz yaparak, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 'Haziran'da Ölmek Zor' şiirinin başlangıcını, Grup Yorum'un bestesiyle okudu.

Her haziran ayında hüzünlendiğini paylaşan Çetin, "2 yıl öncesine kadar her haziranda bu hüznü yaşardım. Nazım Usta, Orhan Kemal, Ahmet Arif bunlar büyük değerlerimiz. 2 yıl önce bu hüznüme mutluluk karıştı. 16 Haziran'da ilk torunum Alaz doğdu. Geçtiğimiz 16 Haziran'da da ikinci torunum Destina dünyaya geldi. Artık haziranda bir yandan hüzünlenirken bir yandan da mutluluk yaşıyorum. Yani bir Nazım gidiyor ama bin tanesi geliyor. Bu değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından belgesel gösterimi yapıldı. Gürsel Fırat ve Selda Kaya'nın şiir okuduğu etkinlikte; Nazım Hikmet, Ahmet Arif ve Orhan Kemal'le ilgili İsmail Tekin'in söyleşisi yer aldı. Osman Melike'nin, şairlerin şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, Serkan Yontar da türküler seslendirdi. Etkinlik, 'Cezaevi' adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

ANKA / Yerel

Orhan Kemal Soner Çetin Çukurova Yerel Haberler

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