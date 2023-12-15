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Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi Şehit Piyade Er Erkut Çelebi Çocuk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Çetin, “Şimdi ustalık dönemi diyoruz ama biz hiçbir zaman acemilik yaşamadık. Ancak artık Adana’nın, Çukurova’nın hangi köşesinde ne var, nereye ne lazım hepsini biliyoruz. 10 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan adil hizmet götürdük. Hemşehrilerimiz de bizi destekledi” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi Şehit Piyade Er Erkut Çelebi Çocuk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada mahalle sakinleriyle sohbet eden Çetin, "Şimdi ustalık dönemi diyoruz ama biz hiçbir zaman acemilik yaşamadık. Ancak artık Adana'nın, Çukurova'nın hangi köşesinde ne var, nereye ne lazım hepsini biliyoruz. 10 yıl boyunca hiçbir ayrım yapmadan adil hizmet götürdük. Hemşehrilerimiz de bizi destekledi" dedi.

Emekli dinlenme evi ziyareti planlayan Başkan Soner Çetin'in ziyareti katılımın yoğun olması dolayısıyla bir anda mahalle toplantısına dönüştü. Parkta vatandaşlarla buluşan Başkan Soner Çetin, 10 yıl boyunca eşit ve adaletli hizmet götürme gayreti içinde olduğunu belirterek, "Toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirdik. Gençler, kadınlar, emekliler, çocuklar tümüne yönelik hizmetlerimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Bunu yaparken de eşit ve adaletli hizmet götürdük. Hiçbir zaman siyaset yapmadık" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN SİYASET YAPMADIM"

Belediye başkanının siyaset yapmaması gerektiği görüşünü yineleyen Başkan Soner Çetin, "Ben CHP'li olmaktan gurur duyuyorum. Dedem bu partinin Adana'daki kurucularındadır. Ancak belediye başkanlığı makamı siyaset yeri değil hizmet yeridir. Ben kimseyi ayrıştırmadan hizmet götürürsem partime de fayda sağlamış olurum" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, belediye başkanlığı boyunca siyasi ayrım yapmadığı için halkın büyük kesiminin desteğini alarak başkan seçildiğinin de altını çizdi.

"USTALIK DÖNEMİNE HAZIRIM"

İki dönemdir Çukurova Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Başkan Soner Çetin, yeni dönem için "ustalık" ifadesini kullanmasını da şöyle açıkladı:

"Belediye başkanlığında hiç acemilik çekmedim. Çünkü bu göreve hazırdım. Ama artık Adana'nın, Çukurova'nın hangi köşesinde ne var, neresinin neye ihtiyacı var iyice biliyorum. İlk dönemlerim çıraklık dönemi değildi ama artık iyice ustalaştık. Bundan sonra daha da önemli projelere imza atacağız ve yine ayrım yapmadan eşit, adil hizmet vermeye devam edeceğim."

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşların soru, öneri ve taleplerini de dinleyerek, beraberindeki birim müdürlerine sorunların çözümüne yönelik talimatlar verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Soner Çetin Çukurova Adana Belediye Yerel Politika Haberler

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