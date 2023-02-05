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Çukurca'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Yerel Haberler

Çukurca'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Çukurca'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

HAKKARİ - Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Hakkari genelinde belirli aralıklar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Çukurca ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Araçların karda kaybolduğu ilçede ulaşım güçlükle sağlanırken, yağışın ise devam ettiği belirtildi. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ifade edildi.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise olumsuz hava şartlarına rağmen kapalı köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Çukurca Irak Yerel Haberler

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